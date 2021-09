L’armadietto cinese in onda su Rai 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Il pomeriggio di Rai 5 porta agli spettatori una commedia un pò datata. Si tratta del, dalla regia di Dario Avagliano. Opera divisa in due atti, le musiche sono di Roberto Ricciardi. Le protagoniste della storia sono due donne, appartenenti all’alta borghesia, legate da una forte amicizia, Francesca Pieri e Laura Varelli. Entrambe sposate, per puro caso le due donne vengono a sapere di aver avuto entrambe una storia con il conte Marini. Quest’ultimo dal suo canto tiene traccia delle due relazioni, conservando gelosamente le loro lettere d’amore in un armadietto. Nel cast vedremo Rita Fedele, Gaetano Troiano, Silvana Tricarico, Francesco Granozi, Rosario Iodice e Maddalena Ruocco. L'articolo proviene da NonSolo.TV.