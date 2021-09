La mamma non è vaccinata e positiva al covid: neonato in gravi condizioni a Padova (Di mercoledì 22 settembre 2021) È ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva all’ospedale di Padova un neonato di soli 15 giorni infettato dal madre non vaccinata e positiva al covid. Il bimbo non presentava il virus alla nascita, ma l’ha contratto successivamente, venendo a contatto con la madre. A raccontare la vicenda è stato il governatore del Veneto Luca Zaia, durante la consueta conferenza stampa sui dati covid. ”È una situazione molto delicata, che stiamo gestendo — ha spiegato —. La madre era positiva al tampone all’arrivo in reparto, poi si è negativizzata”. Al bambino, una volta nato, è stato subito effettuato un tampone, risultato negativo. Così è stato possibile autorizzare le dimissioni, per far rientrare la madre e il figlio a casa. Dopo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 settembre 2021) È ricoverato inin terapia intensiva all’ospedale diundi soli 15 giorni infettato dal madre nonal. Il bimbo non presentava il virus alla nascita, ma l’ha contratto successivamente, venendo a contatto con la madre. A raccontare la vicenda è stato il governatore del Veneto Luca Zaia, durante la consueta conferenza stampa sui dati. ”È una situazione molto delicata, che stiamo gestendo — ha spiegato —. La madre eraal tampone all’arrivo in reparto, poi si è negativizzata”. Al bambino, una volta nato, è stato subito effettuato un tampone, risultato negativo. Così è stato possibile autorizzare le dimissioni, per far rientrare la madre e il figlio a casa. Dopo ...

