Juventus: incidente per Arthur, Ferrari distrutta

incidente d'auto per fortuna senza conseguenze per il centrocampista della Juventus Arthur. Il giocatore brasiliano si è infatti scontrato con un'altra vettura a bordo della sua Ferrari che – come si vede in una serie di foto circolanti sul web – ha portato danni alla pare anteriore. Non responsabile dell'accaduto, il giocatore della Juventus è rimasto illeso. Arthur sta proseguendo il lavoro di recupero dopo l'operazione alla gamba e dovrebbe rientrare a disposizione di Massimiliano Allegri dopo la prossima sosta per le nazionali.

