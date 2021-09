Juventus | i retroscena della lite tra Szczesny e Rabiot

Leggi su footdata

(Di mercoledì 22 settembre 2021) “Se c’è stato un chiarimento tra? Non c’è nervosismo, è normale che possa esserci motivo di discussione, ma nello spogliatoio è sempre successo. A volte anche durante l’allenamento c’erano un po’ di scazzottate, non fanno mica male”. Così Massimiliano Allegri, allenatore, alla vigiliasfida in casa dello Spezia. “Tutti si lavora per un obiettivo. Domenica abbiamo sbagliato sul calcio d’angolo, la prossima volta faremo sicuramente meglio”, ha proseguito in conferenza stampa.si è arrabbiato perché aveva richiamatodicendogli di stare due metri dietro, lui si è fatto attirare davanti”, ha continuato. “Nel calcio d’angolo dopo, senon fosse stato due metri dietro, la palla l’avrebbe presa un ...