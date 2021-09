Inter, infortunio Barella: da valutare le sue condizioni. Le ultime (Di mercoledì 22 settembre 2021) Apprensione in casa Inter per le condizioni di Nicolò Barella dopo il problema patito contro la Fiorentina Al 70? di Fiorentina Inter Nicolò Barella ha lasciato il posto a Vecino a causa di un problema alla coscia destra. L’edizione odierna de Il Corriere dello sport sottolinea come le condizioni del calciatore sardo andranno valutate nelle prossime ore. «Da controllare le condizioni di Barella, che quando è uscito si toccava la coscia destra». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Apprensione in casaper ledi Nicolòdopo il problema patito contro la Fiorentina Al 70? di FiorentinaNicolòha lasciato il posto a Vecino a causa di un problema alla coscia destra. L’edizione odierna de Il Corriere dello sport sottolinea come ledel calciatore sardo andranno valutate nelle prossime ore. «Da controllare ledi, che quando è uscito si toccava la coscia destra». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Inter : ?? | REPORT Le condizioni di @kingarturo23 ?? - infoitsalute : Lazio, infortunio per Zaccagni: salta la sfida con l’Inter dopo la sosta? - internewsit : Lazio, infortunio per Zaccagni: salta la sfida con l'Inter dopo la sosta? - - news24_inter : #Vidal ancora infortunato, ma il #Cile lo vuole in nazionale ?? - haalandiano : Dzeko dell'inter (35 anni) non ha ancora un infortunio, giroud del milan (34) nonostante il covid gli sia già passa… -