Incastrato dalla patente | preso latitante del clan Aprea

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti del Commissariato “San Giovanni Barra” hanno rintracciato ed arrestato lunedì scorso ilFrancesco Relli, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dal Giudice per le indagini preliminari il 5 luglio 2021 per la detenzione ed il porto in luogo pubblico di una pistola rubata. Francesco, figlio di Concetta, è un componente del nucleo familiare al quale fa capo l’omonimocamorristico egemone nel quartiere Barra, che ha la sua roccaforte nella via Serino di Napoli. È stato rintracciato nell’abitazione della zia materna Lena, in via Serino, corte 6. L’arma, invece, venne trovata il 7 aprile 2021 in via Serino, corte 7, ...