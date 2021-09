In trasferta da Ardea a Terracina per mettere a segno truffe dello specchietto

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 settembre 2021)– Ieri a, a conclusione di attività investigativa, i Carabinieri del locale comando stazione unitamente all‘ aliquota radiomobile del medesimo comando compagnia, a seguito di diverse segnalazioni pervenute alla centrale operativa del 112, attivavano immediate indagini sul territorio che consentivano di porre fine alle tentateeseguite con il metodo del “patito danno allo” verificatesi nella cittadina. Le tempestive attività di polizia giudiziaria consentivano infatti di individuare e deferire in stato di libertà all’autorità giudiziaria, per il reato di tentata truffa, due persone, un 24enne di Catania ed un 32enne della provincia di Siracusa, entrambi domiciliati nel Comune di. In particolare gli stessi, con artifici e raggiri – avevano simulato, in due ...