Ilary Blasi | clamoroso addio alla tv | “Soffro troppo”

(Di mercoledì 22 settembre 2021)in un’intervista a Chi ha dichiarato di voler abbandonare il piccolo schermo, confessando di soffrire moltoha svelato, in un’intervista al settimanale Chi Magazine, che ben presto ha intenzione di abbandonare il piccolo schermo. La conduttrice infatti sta prendendo in considerazione l’idea di lavorare dietro le quinte. La moglie di Francesco Totti ha anche ammesso di soffrire molto le prime serate. “Mi voglio dare un tempo e nemmenolontano per fare ancora un po’ di tv, levarmi altre soddisfazioni. È negli ultimi anni che riesco a fare davvero quello che voglio, ma siccome nulla è per sempre, poi mi piacerebbe mettermi dietro le quinte”. Così ha esordito la conduttrice. Perciò lasta ...

