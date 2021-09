Gubitosi: “Digitale opportunità importante per paese, Italia sta crescendo in fretta” (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Il Digitale è una opportunità importante per il paese e l’Italia sta crescendo in fretta da una base di partenza bassa”. E’ quanto sottolinea l’amministratore delegato di Tim Luigi Gubitosi secondo cui è importante a tale riguardo “non lasciare indietro” anche le persone che hanno meno competenze: “non voglio parlare – osserva – di analfabeti digitali ma di persone meno esperte” molti dei quali hanno più di 50 anni e vivono in piccoli o medi centri. Nel suo intervento alla presentazione del volume di saggi ‘Conoscenza, competenza, creatività, crescita’ al Centro studi americani, Gubitosi ha spiegato che “investire in capitale umano è più difficile che in altri settori perché non hai nel breve un ritorno” da ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Ilè unaper ile l’stainda una base di partenza bassa”. E’ quanto sottolinea l’amministratore delegato di Tim Luigisecondo cui èa tale riguardo “non lasciare indietro” anche le persone che hanno meno competenze: “non voglio parlare – osserva – di analfabeti digitali ma di persone meno esperte” molti dei quali hanno più di 50 anni e vivono in piccoli o medi centri. Nel suo intervento alla presentazione del volume di saggi ‘Conoscenza, competenza, creatività, crescita’ al Centro studi americani,ha spiegato che “investire in capitale umano è più difficile che in altri settori perché non hai nel breve un ritorno” da ...

