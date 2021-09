Grande Fratello Vip 6, i concorrenti rivelano la durata del programma (Di mercoledì 22 settembre 2021) I concorrenti del Grande Fratello Vip 6 parlando tra loro hanno rivelato che nei contratti è presente una clausola che potrebbe estendere la durata del programma: tutto però dipenderà dagli ascolti. (screenshot video)Il debutto della nuova stagione del Grande Fratello Vip non ha fatto il botto. Le prime tre puntate del reality di Canale 5, arrivato quest’anno alla sua sesta edizione, non hanno fatto decollare gli ascolti. Dovrebbero essere proprio i dati auditel a determinare la durata del programma. L’anno scorso il Gf Vip 5 è stato premiato dall’ampio e costante seguito dei telespettatori, facendolo durare per quasi 7 mesi: i concorrenti arrivati in finale sono rimasti chiusi nella casa più spiata ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 22 settembre 2021) IdelVip 6 parlando tra loro hanno rivelato che nei contratti è presente una clausola che potrebbe estendere ladel: tutto però dipenderà dagli ascolti. (screenshot video)Il debutto della nuova stagione delVip non ha fatto il botto. Le prime tre puntate del reality di Canale 5, arrivato quest’anno alla sua sesta edizione, non hanno fatto decollare gli ascolti. Dovrebbero essere proprio i dati auditel a determinare ladel. L’anno scorso il Gf Vip 5 è stato premiato dall’ampio e costante seguito dei telespettatori, facendolo durare per quasi 7 mesi: iarrivati in finale sono rimasti chiusi nella casa più spiata ...

