Gaia Zorzi sta frequentando un naufrago dell’ultima Isola dei Famosi? (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nuovo flirt per Gaia Zorzi? Come sappiamo con l’inizio del Grande Fratello Vip 6 è partita anche la nuova edizione del GF Vip Party, che quest’anno è condotto da Gaia Zorzi e da Giulia Salemi. Settimana dopo settimana così le due influencer ospitano alcuni volti noti dello spettacolo, tra cui anche ex gieffini ed ex L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Nuovo flirt per? Come sappiamo con l’inizio del Grande Fratello Vip 6 è partita anche la nuova edizione del GF Vip Party, che quest’anno è condotto dae da Giulia Salemi. Settimana dopo settimana così le due influencer ospitano alcuni volti noti dello spettacolo, tra cui anche ex gieffini ed ex L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

MediasetPlay : Una nuova puntata di #GFVIPPARTY sta per arrivare! Stasera dalle 20:45 in diretta streaming su Mediaset Infinity, a… - GrandeFratello : CI SIAMO! La terza puntata di #GFVIP Party è LIVE in streaming su Mediaset Infinity! Giulia Salemi e Gaia Zorzi son… - MediasetPlay : Oggi alle 20:45 inizia #Panchinari! Il lato pop della Champions League in diretta streaming su Mediaset Infinity!… - babbaleaaa : RT @dobrevsunicorns: Questo momento. Gaia Zorzi voce del popolo #gfvipparty - SergiPatrizia : RT @infotommizorzi: Potete rivedere l'intervista integrale di Tommaso al #GFVIPPARTY direttamente su Mediaset Infinity, ecco il link: https… -