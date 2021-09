Fortnite accoglie Balenciaga: grande attesa dei fan per rifarsi il look e non solo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Fortnite torna ad aggiornarsi e questa volta lo fa introducendo uno dei marchi d’alta moda top degli ultimi leggasi Balenciaga, sinonimo di rivoluzione, avanguardismo, novità e capi extra large. Il gioco di Epic Games, il videogame più noto degli ultimi anni, capace di introitare miliardi di dollari, ha deciso di dare via ad una collaborazione con il brand di cui sopra, portando nel battle royale oggetti inediti, come ad esempio gli zaini griffati dalla maison d’alta moda parigina, ma anche accessori ispirati ai look autentici della stessa casa di moda. Fortnite accoglie LA MODA DI Balenciaga: ECCO IN COSA CONSISTE QUESTA COLLABORAZIONE POTREBBE INTERESSARTI ? Fortnite, i fan voglio introdurre una feature utilissima stile Warzone e… per ora se la ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021)torna ad aggiornarsi e questa volta lo fa introducendo uno dei marchi d’alta moda top degli ultimi leggasi, sinonimo di rivoluzione, avanguardismo, novità e capi extra large. Il gioco di Epic Games, il videogame più noto degli ultimi anni, capace di introitare miliardi di dollari, ha deciso di dare via ad una collaborazione con il brand di cui sopra, portando nel battle royale oggetti inediti, come ad esempio gli zaini griffati dalla maison d’alta moda parigina, ma anche accessori ispirati aiautentici della stessa casa di moda.LA MODA DI: ECCO IN COSA CONSISTE QUESTA COLLABORAZIONE POTREBBE INTERESSARTI ?, i fan voglio introdurre una feature utilissima stile Warzone e… per ora se la ...

