Fisco | Tajani | ' la casa non si tocca'

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set (Adnkronos) - "Lanon si, non è che lace l'hanno solo i ricchi. Ci sono tante famiglie normali, non ricche, che hanno risparmiato tutta la vita, si sono costruite lae magari l'hanno lasciata ai figli: tassa di successione, Imu, basta tasse". Lo ha detto Antonioa Porta a Porta.

Sarebbero inaccettabili" dice infatti il coordinatore di Forza Italia, Antonio"le riforme necessarie per favorire la crescita del Paese sono la riforma del, della giustizia e della ......contemporanea con lo sviluppo di una dialettica politica che sembra prevedere una riforma del... Di rimando, il centrodestra, con Forza Italia ed Antonioin testa, domandano l'abbassamento ...Ci sono tante famiglie normali, non ricche, che hanno risparmiato tutta la vita, si sono costruite la casa e magari l'hanno lasciata ai figli: tassa di successione, Imu, basta tasse". Lo ha detto ...Roma, 22 set Il green pass, al Parlamento europeo, "stiamo valutando se farlo obbligatorio. Io sono favorevole. Ne stiamo discutendo, per adesso è consigliato".