Falsi crediti Iva per 105 mln di euro, due arresti della Gdf (Di mercoledì 22 settembre 2021) Due esperti contabili arrestati e 47 persone, tra professionisti, intermediari e imprenditori, indagati per indebita compensazione. E' il bilancio di un'operazione della guardia di finanza di Catania ...

