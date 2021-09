Delmastro: “FdI unico presidio del centrodestra. Gli altri partiti hanno 50 sfumature di grigio…” (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Se gli altri partiti hanno 50 sfumature di grigio a noi interessa ben poco. Noi abbiamo una sola sfumatura di rosa che è quella di Giorgia Meloni”. Andrea Delmastro, ospite di Agorà su Rai 3, risponde una volta per tutte sulle posizioni di Fratelli d’Italia in seno all’alleanza del centrodestra. Il responsabile giustizia del partito specifica la centralità – e non da ora- della compagine guidata dalla Meloni. FdI, Delmastro: “Noi spesso in solitaria a presidio del centrodestra” “Fratelli d’Italia – scandisce il responsabile del settore Giustizia – presidia da sempre e con serietà, coerenza e spesso in solitaria, l’area del centrodestra: lo abbiamo fatto con il Governo giallo-verde. Perché non avremmo mai potuto votare ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Se gli50di grigio a noi interessa ben poco. Noi abbiamo una sola sfumatura di rosa che è quella di Giorgia Meloni”. Andrea, ospite di Agorà su Rai 3, risponde una volta per tutte sulle posizioni di Fratelli d’Italia in seno all’alleanza del. Il responsabile giustizia del partito specifica la centralità – e non da ora- della compagine guidata dalla Meloni. FdI,: “Noi spesso in solitaria adel” “Fratelli d’Italia – scandisce il responsabile del settore Giustizia – presidia da sempre e con serietà, coerenza e spesso in solitaria, l’area del: lo abbiamo fatto con il Governo giallo-verde. Perché non avremmo mai potuto votare ...

