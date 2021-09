Covid Puglia oggi, 196 contagi: bollettino 22 settembre (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono 196 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 22 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri morti. I nuovi casi sono stati individuati su 12.337 test giornalieri. Spiccano i 92 contagi in provincia di Bari e i 40 in provincia di Lecce. Le persone attualmente positive sono 3.048. I pazienti Covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 181. In terapia intensiva, invece, 20 malati.  L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono 196 ida coronavirus in, 222021, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri morti. I nuovi casi sono stati individuati su 12.337 test giornalieri. Spiccano i 92in provincia di Bari e i 40 in provincia di Lecce. Le persone attualmente positive sono 3.048. I pazientiricoverati in ospedale in area non critica sono 181. In terapia intensiva, invece, 20 malati.  L'articolo proviene da Italia Sera.

