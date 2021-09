Covid, Napoli: in 6 giorni 47 studenti positivi nelle scuole (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 47 i casi positivi segnalati nelle scuole della città di Napoli nel ‘Bollettino’ riguardante il periodo dal 17 al 22 settembre. Si tratta di studenti appartenenti alle diverse fasce di età: 3 nell’Infanzia,19 nella Primaria, 14 nella Secondaria di primo grado, 11 nella Secondaria di secondo grado. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono 47 i casisegnalatidella città dinel ‘Bollettino’ riguardante il periodo dal 17 al 22 settembre. Si tratta diappartenenti alle diverse fasce di età: 3 nell’Infanzia,19 nella Primaria, 14 nella Secondaria di primo grado, 11 nella Secondaria di secondo grado. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

SkyTG24 : Covid, sospesi 4 medici no vax degli ambulatori della Asl di Avellino - fanpage : 'Cioè tu hai gratuitamente la possibilità di vaccinarti, decidi per fare i fatti tuoi che non ti vuoi vaccinare e a… - glooit : Covid, 47 contagi nelle scuole di Napoli in una settimana: la mappa per quartiere leggi su Gloo… - anteprima24 : ** #Covid, #Napoli: in 6 giorni 47 #Studenti #Positivi nelle scuole ** - LuKakkLP : Madi Wilson, 27enne campionessa olimpica, vaccinata con doppia dose, in ospedale per Covid a Napoli -