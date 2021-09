Coronavirus in Toscana: 7 morti (età media 79 anni), oggi 22 settembre. E 325 nuovi contagi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono sette i morti di Coronavirus di oggi, 22 settembre 2021, in Toscana. Si tratta di cinque uomini e due donne con età media di 79 anni che risiedevano a Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa (2), Grosseto. E sono 325 i nuovi contagiati (307 confermati con tampone molecolare e 18 da test rapido antigenico) con età media di 39 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono sette ididi, 222021, in. Si tratta di cinque uomini e due donne con etàdi 79che risiedevano a Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa (2), Grosseto. E sono 325 iati (307 confermati con tampone molecolare e 18 da test rapido antigenico) con etàdi 39L'articolo proviene da Firenze Post.

