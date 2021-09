Con il covid la mafia cambia volto | meno violenze e sempre più colletti bianchi

Advertising

Mov5Stelle : Cento milioni di dosi di vaccino anti Covid 19 rischiano di finire nella spazzatura. Donare subito queste dosi ai P… - Agenzia_Ansa : 'Le mafie cambiano faccia, meno violenza e più sinergia con i colletti bianchi. Con il Covid cresce tentativo di in… - repubblica : Rimini, il ristoratore a fine stagione porta in vacanza i dipendenti: 'Siamo partiti in 25, con il Covid gli affari… - lello977 : RT @Valenti44837922: Il presidente della Croazia si rifiuta di andare oltre con le vaccinazioni covid. È stato raggiunto il 50% di popolazi… - CoronaLupo : @Kimstellata @cleona77 Decretano #greenpass con la tesi propagandistica serva a rallentare il #covid che cozzano co… -

Ultime Notizie dalla rete : Con covid

... quindi un numero importante se si pensa che da certi paesi è impossibile viaggiare proprio per le restrizioni'. 'Tutti gli espositori - ha proseguito - sono molto positivi egrandi ...Come di consueto il ministero della Salute, di concertol'Istituto Superiore di Sanità e le ... Coronavirus19Sono 3.970 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.377. Sono invece 67 le vittime in un giorno, lo stesso numero di ieri ...AGI - In rialzo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi di contagio sono 3.970 contro i 3.377 di ieri. I tamponi sono 292.872 (ieri 330.275) con un tasso di positività che passa dall'1% all'1,3%. I ...