Cina, Xi Jinping annuncia: "Non costruiremo più centrali a carbone all'estero". Ma Pechino rimane il più grande produttore di gas serra (Di mercoledì 22 settembre 2021) La Cina interromperà la costruzione di nuove centrali a carbone all'estero. Lo ha annunciato il presidente Xi Jinping in un discorso preregistrato all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Così Pechino – tra i maggiori finanziatori dell'estrazione di combustibili fossili nei Paesi in via di sviluppo – ribadisce il suo impegno contro il cambiamento climatico. "Hanno tracciato una grande linea nella sabbia – commenta Thom Woodroofe, ex diplomatico sul clima e membro dell'Asia Society Policy Institute – Ora la domanda chiave è quando disegneranno una linea simile a casa". Nonostante l'obiettivo della carbon neutrality entro il 2060, nei primi sei mesi del 2021 il Paese ha approvato – afferma Greenpeace – la realizzazione di 24 nuove

