Chiesa e De Ligt | un gol alle critiche | ' Vincere è l' unica cosa che conta'

(Di mercoledì 22 settembre 2021) 'Laimportante è stata il carattere per: i tre punti oggi sono l'che'. Matthijs Defa la parafrasi di Boniperti e, per uno abituato a decidere o comunque orientare ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa Ligt

Corriere dello Sport

ANCORA IL FLESSORE ? Poi, come dice De, sperare di questi tempi che ci siano solo liete novelle è illusorio: quando doveva uscire Dybala per Kulusevski, il cambio l'ha chiesto, poi ...... la Juve ha un problema in più, Kulusevski e Kean bersaglio dell'"autocritica" di Allegri Le pagelle della Juventus contro il Malmö: Alex Sandro decisivo, Morata diventa letaleSPEZIA (4-2-3-1): Zoet, Amian, Hristov, Nikolaou, S.Bastoni, Ferrer, Bourabia (32' st Sala), Verde (32' st Manaj), Maggiore (40' st Salcedo), Gyasi, Antiste (22' st Nzola). (40 Zovko, 94 Provedel, 14 ...Una Juventus in via di cura supera 2-3 lo Spezia al termine di una partita combattutissima e guadagna i suoi primi 3 punti stagionali. Apre Kean, ma i bianconeri subiscono la rimonta ligure firmata da ...