“Caputo poteva finire al Napoli” | le parole dell’agente!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” in onda su Radio Marte, è intervenuto il noto agente di Ciccio, ovvero Gaetano Fedele. Il procuratore dell’attuale calciatore della Sampdoria ha parlato del suo assistito svelando un’incredibile indiscrezione di mercato., ledell’agente “Penso che tutti vogliano giocarci ma non c’è mai stata l’opportunità. In una conferenza stampa De Laurentiis lo citò ma non c’è stato altro”. Queste ledel noto agente di Ciccio, Gaetano Fedele. LEGGI ANCHE: Sampdoria, parla: “Trattativa flash ma prima… silenzio per giorni! LEGGI ANCHE: Dragusin, proposta la naturallizzazione italiana al difensore della Sampdoria L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.