Cadono pannelli al liceo Da Vinci | il commento del candidato a sindaco Michele Sarno

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Tragedia sfiorata alDa-Genovesi a causa del cedimento di alcuniisolanti in cemento, installati sul soffitto dell’istituto superiore. “Fortunatamente, non si sono verificati danni a persona ma questa mattina poteva verificarsi la tragedia”, ha dichiarato l’avvocatoper la coalizione di centrodestra che accende i riflettori sulle tante difficoltà che vivono oggi i dirigenti scolastici, costretti a fare i conti con la carenza di spazi, problemi strutturali e le difficoltà dettate dalla pandemia. “La Proa, così come il Comune – per gli istituti di loro competenza – dovrebbero prestare massima attenzione, non si può mettere a rischio la vita di studenti, ...

Studenti e docenti hanno trovato difficoltà anche per entrare in aula, a causa deiche bloccavano l'ingresso. Secondo la testimonianza di alcuni studenti, tracce di calcinacci sono state ...Alcunidella galleria Oria - Cressogno che porta alla dogana con la Svizzera sono caduti, costringendo l'Anas a chiudere la strada. Grossi problemi per i seimila frontalieri in uscita dalla Svizzera ...Alcuni pannelli della galleria Oria- Cressogno che porta alla dogana con la Svizzera sono caduti, costringendo l’Anas a chiudere la strada. Grossi problemi per i seimila frontalieri in uscita dalla Sv ...Accuse bipartisan all’amministrazione comunale La replica: «Bicchiere incastrato nella grondaia» CARRARA. L’allerta meteo prima arancio poi gialla più che un fenomeno atmosferico è diventata una quere ...