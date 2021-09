Associazione Itinerarium ha presentato ‘Benevento Crocevia’ e ‘Di Borgo in Borgo’

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ieri mattina, 21 settembre 2021, si è svolta la conferenza stampa dell’di promozione del territorioAPS. Due i progetti illustrati dal presidente Avv. Monica Iachetta: – BENEVENTO CROCEVIA relativo alla centralità della Città Capoluogo rispetto ai Cammini APPIA ANTICA, FRANCIGENA DEL SUD e cammini minori: “Da camminatrice ed appassionata mi impegnerò affinché ci sia maggiore sensibilità verso il turismo sostenibile; lo stesso può trasformarsi in opportunità economica per il territorio”; – DIIN, indirizzato all’intera Provincia Sannita: “I Borghi sono luoghi di storia, tradizione e rappresentano l’unione simbolica tra i nostri piccoli centri e Benevento.” In particolare il Presidente Monica Iachetta si è soffermato sulla collaborazione ed i ...

Realtà Sannita

