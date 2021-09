Ascolti Tv 21 settembre | boom per Reazione a Catena con i Fraintesi che sbagliano Carta

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Giornata interessante per Marco Liorni che con la suaha raggiunto nuovi soddisfacenti traguardi, in termini ditv. Il game show, che a breve volgerà a conclusione lasciando il posto a L'Eredità, continua a rivelarsi il più visto del momento. In prima serata, invece, l'audience si è rivelato abbastanza sottotono, eccetto per la serie Morgane di Rai 1.Tv di ieri 21, debutta Vorrei Essere un Mago! Innanzitutto passiamo in rassegna il Prime Time. Rai 1 ha trasmesso la serie franco-belga del momento 'Morgane – Detective Geniale', capace di attirare davanti agli schermi quasi 4 milioni di telespettatori, aggiudicandosi uno share del 19.7%. Canale 5, con il film 'Sotto il Sole di Riccione' ha tenuto compagnia a 2.03 milioni di persone (share del 10.5%). Su Rai 2 ...