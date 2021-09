Ance Campania, convegno a Napoli. Il leader nazionale Buia: Superbonus, sia proprogato al 2023 così com’è (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Noi chiediamo che questo provvedimento sia prorogato al 2023 così come è oggi perché toccare le percentuali vorrebbe dire bloccare il provvedimento, con la disponibilità a far sì che nel 2024 resti ancora un incentivo chiaramente con un decalage, depotenziato ma è necessario che qualcosa resti e che possa concentrare anche tutti quei vari incentivi che c’erano e creare un solo strumento di incentivazione che tenga conto che il massimo dell’efficienza si ottiene quando si va ad intervenire su un involucro intero”. Lo ha detto il presidente nazionale Ance, Gabriele Buia, intervenuto a Napoli al convegno promosso da Ance Campania su sviluppo e crescita, rispetto al tema del Superbonus. Buia ha ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Noi chiediamo che questo provvedimento sia prorogato alcome è oggi perché toccare le percentuali vorrebbe dire bloccare il provvedimento, con la disponibilità a far sì che nel 2024 resti ancora un incentivo chiaramente con un decalage, depotenziato ma è necessario che qualcosa resti e che possa concentrare anche tutti quei vari incentivi che c’erano e creare un solo strumento di incentivazione che tenga conto che il massimo dell’efficienza si ottiene quando si va ad intervenire su un involucro intero”. Lo ha detto il presidente, Gabriele, intervenuto aalpromosso dasu sviluppo e crescita, rispetto al tema delha ...

