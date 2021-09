Allegri vuole puntare ancora su Bernardeschi | possibile rinnovo di contratto?

(Di mercoledì 22 settembre 2021)per continuare insieme Nonostante ilin scadenza e le tante voci di mercato che lo vedrebbero lontano dalla Juventus, a sorpresa potrebbe invece arrivare un inaspettatodiper Federicoavrebbe espresso il desiderio di continuare ad allenare l’esterno ex Fiorentina, secondo quanto riportato da todofichajes.com. Sicuramente le doti del giocatore bianconero non si possono mettere in discussione, ma negli ultimi anni le prestazioni del 20 juventino sono state da dimenticare. Adesso però l’aria sarebbe cambiata. Dopo la fiducia datagli da Mancini in Nazionale,avrebbe dato segnali di ripresa. Anche la scelta di cambiare numero di maglia è indicativa del fatto che il centrocampista toscano ...

A margine della presentazione della L84, la società di futsal neopromossa in serie A di cui è testimonial, Claudio Marchisio ha parlato così della Juventus: ...Allegri dovrebbe fare un massiccio turnover contro lo Spezia. Riposeranno Cuadrado, Rabiot, Morata e Alex Sandro ...