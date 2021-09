Allarme di Gimbe, l'obiettivo di una scuola al 100% in presenza è a rischio (Di mercoledì 22 settembre 2021) AGI - "L'ambizioso obiettivo del governo di garantire la scuola in presenza al 100% rischia di essere disatteso nei fatti". E' la conclusione cui arriva Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, intervenuto alla presentazione del rapporto Cittadinanzattiva sulla sicurezza nelle scuole. "Le evidenze scientifiche - dichiara Cartabellotta - dimostrano che per minimizzare il rischio di circolazione virale nelle scuole bisogna attuare tutti gli interventi di prevenzione". Tuttavia, aggiunge, "nel mondo reale della scuola manca una strategia di screening sistematico di personale e studenti; le regole sul distanziamento sono derogabili in presenza di eventuali limiti logistici; non sono stati realizzati interventi sistematici su aerazione e ... Leggi su agi (Di mercoledì 22 settembre 2021) AGI - "L'ambiziosodel governo di garantire lainalrischia di essere disatteso nei fatti". E' la conclusione cui arriva Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, intervenuto alla presentazione del rapporto Cittadinanzattiva sulla sicurezza nelle scuole. "Le evidenze scientifiche - dichiara Cartabellotta - dimostrano che per minimizzare ildi circolazione virale nelle scuole bisogna attuare tutti gli interventi di prevenzione". Tuttavia, aggiunge, "nel mondo reale dellamanca una strategia di screening sistematico di personale e studenti; le regole sul distanziamento sono derogabili indi eventuali limiti logistici; non sono stati realizzati interventi sistematici su aerazione e ...

