Al via ' The Source' | concorso letterario per racconti di climate fiction italiani

Roma, 22 set. (Adnkronos) - Alla ricerca dei Cormac McCarthy d'Italia. Al via The Source, il concorso letterario che sceglierà i migliori racconti di genere climate fiction italiani. L'iniziativa, promossa da Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, in collaborazione con Libromania, società controllata dalla casa editrice DeA Planeta Libri, prende spunto dal podcast omonimo, The Source, rilasciato quest'estate e disponibile gratuitamente su tutte le più importanti piattaforme, e che racconta gli effetti e le conseguenze dei cambiamenti climatici in un'Italia che per 15 anni ha ignorato gli allarmi degli scienziati, ritrovandosi all'improvviso vittima della prima crisi idrica della storia.

