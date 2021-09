Unomattina in Famiglia, gelo in studio: frecciatine tra Tiberio Timperi e Monica Setta (VIDEO) (Di martedì 21 settembre 2021) Tensione tra Tiberio Timperi e Monica Setta Nel fine settimana ha preso il via Unomattina in Famiglia e i conduttori Tiberio Timperi e Monica Setta hanno fatto capire che tra loro non c’è un bel rapporto. Tutto è partito qualche settimana fa quando il giornalista romano ha anche lanciato una frecciata velenosa alla collega: “La L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 21 settembre 2021) Tensione traNel fine settimana ha preso il viaine i conduttorihanno fatto capire che tra loro non c’è un bel rapporto. Tutto è partito qualche settimana fa quando il giornalista romano ha anche lanciato una frecciata velenosa alla collega: “La L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

infoitcultura : Unomattina in famiglia al via oggi: inizio con gag per Setta-Timperi-Muccitelli - StraNotizie : Unomattina in Famiglia, gelo in studio: frecciatine tra Tiberio Timperi e Monica Setta - BITCHYFit : Unomattina in Famiglia, gelo in studio: frecciatine tra Tiberio Timperi e Monica Setta - Leonard20818194 : @GiusCandela Io propongo prox anno!! Setta a In Famiglia con Sottile e Timperi ai Fatti Vostri con la Capua!! Alla… - ANMagistrati : Sveva Sicoli, giudice al Tribunale di Novara, parla del reato di #stalking nella nuova rubrica Pillole di #legalità… -