Ungheria, due partite senza tifosi per i cori razzisti verso gli inglesi

La FIFA ha comunicato la sua decisione: due gare senza tifosi per l'Ungheria in seguito agli episodi dello scorso 2 settembre La FIFA, con un comunicato ufficiale, ha comunicato che l'Ungheria giocherà le prossime due gare casalinghe senza tifosi per gli epidosi razzisti contro gli inglesi dello scorso 2 settembre: «Dopo aver analizzato e preso in considerazione tutte le circostanze, nello specifico la gravità degli incidenti (cori e gesti razzisti, lancio di oggetti, accensione di fuochi d'artificio, scale bloccate), il Comitato ha deciso che la MLSZ giocherà le sue prossime due partite casalinghe nelle competizioni FIFA senza spettatori; la seconda partita viene sospesa per un ...

