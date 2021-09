Un Posto al Sole, trama 21 settembre: Franco e Niko indagano sull'aggressione (Di martedì 21 settembre 2021) Un Posto al Sole nuova puntata oggi 21 settembre 2021 con un colpo di scena imprevisto e la decisione di Giulia Poggi. Niko e Franco indagano sull'aggressione trama Un Posto al Sole oggi 21 settembre 2021 in onda sempre su Rai Tre, dalle ore 20.45 (salvo modifiche di palinsesto). Susanna continua a stare in coma come da volere dei medici, mentre la Polizia ha concentrato tutte le sue forze su Renato Poggi. Sembra proprio che il procuratore abbia tutte quante le prove per accusarlo dell'aggressione alla donna, essendo l'ultimo ad averla vista. Jimmy e Bianca apprendono quanto stia accadendo al nonno ma sono convinti che tutto si risolverà al ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 21 settembre 2021) Unalnuova puntata oggi 212021 con un colpo di scena imprevisto e la decisione di Giulia Poggi.Unaloggi 212021 in onda sempre su Rai Tre, dalle ore 20.45 (salvo modifiche di palinsesto). Susanna continua a stare in coma come da volere dei medici, mentre la Polizia ha concentrato tutte le sue forze su Renato Poggi. Sembra proprio che il procuratore abbia tutte quante le prove per accusarlo dell'alla donna, essendo l'ultimo ad averla vista. Jimmy e Bianca apprendono quanto stia accadendo al nonno ma sono convinti che tutto si risolverà al ...

