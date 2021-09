Ultime Notizie Roma del 21-09-2021 ore 19:10 (Di martedì 21 settembre 2021) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Al microfono Giuliano Ferrigno Buonasera dalla redazione nonostante insieme alcuni milioni di Italiani che sono contrari ad ogni tipo di vaccino fermamente novacs ieri per alcune migliaia di nostri connazionali arrivata addirittura la terza da oggi è stato il primo giorno Infatti per la somministrazione del Richiamo alle categorie vulnerabili indicate da una circolare del Ministero della Salute immunocompromesso orientati malati oncologici con determinate specificità complessivamente 931 mila gli interessati un passo avanti importante per dare protezione a chi o sistema immunitario più debole ha detto il ministro Roberto Speranza e Vaccini da parte sua il Generale Francesco figliolo ci sono tutti i presidenti di regione sono pronti anche per partire con la terza dose per i residenti delle RSA io vedo ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 settembre 2021)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Al microfono Giuliano Ferrigno Buonasera dalla redazione nonostante insieme alcuni milioni di Italiani che sono contrari ad ogni tipo di vaccino fermamente novacs ieri per alcune migliaia di nostri connazionali arrivata addirittura la terza da oggi è stato il primo giorno Infatti per la somministrazione del Richiamo alle categorie vulnerabili indicate da una circolare del Ministero della Salute immunocompromesso orientati malati oncologici con determinate specificità complessivamente 931 mila gli interessati un passo avanti importante per dare protezione a chi o sistema immunitario più debole ha detto il ministro Roberto Speranza e Vaccini da parte sua il Generale Francesco figliolo ci sono tutti i presidenti di regione sono pronti anche per partire con la terza dose per i residenti delle RSA io vedo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I corpi di un bimbo di 3 o 4 anni e di almeno quattro adulti sono stati ritrovati nelle ultime ore su spiagge o in… - Corriere : Zaia: «Terza dose va pianificata con urgenza. Anziani e medici vanno protetti in inverno» - Corriere : Fauci: «L’Italia sta andando bene, meglio degli Usa, ora è diventata un esempio per il mondo» - MaterTenebraru1 : RT @Overbite71: Ultime notizie. Da quest'anno se vedete una luce in fondo al tunnel, sappiate che è aumentata del 40% (LVIX) - AnsaTrentinoAA : Covid: un decesso in Trentino, 17 i ricoverati in ospedale. Sono 29 i nuovi contagi rilevati nelle ultime ore |#ANSA -