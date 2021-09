Tegola Inter | lungo stop per il giocatore!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 21 settembre 2021) Problemi a centrocampo per l’. Quello che sembrava un lieve risentimento si è rivelato un problema muscolare più serio del previsto, come riferisce Tuttosport. A patirlo, il cileno Arturo Vidal, che oltre a saltare la Fiorentina, sarà probabilmente assente anche per le prossime sfide contro l’Atalanta e Shakhtar. Il calciatore aveva sofferto un affaticamento alla coscia destra a poche ore dalla partita col Bologna. A rischio anche la chiamata in nazionale in vista dei match di qualificazione ai Mondiali di inizio ottobre. Sarà decisivo, quindi, il ritorno da titolare di Hakan Calhanoglu, lasciato a riposo nell’ultimo match di campionato da Inzaghi. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale enazionale.