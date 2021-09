Star Wars: Obi-Wan Kenobi, la serie TV non deluderà, parola di Ewan McGregor – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 21 settembre 2021) La serie TV Disney di Obi-Wan Kenobi non deluderà le aspettative dei fan di Star Wars, secondo Ewan McGregor, l’attore che impersona il maestro Jedi.. Le riprese della serie TV Disney di Star Wars con protagonista Obi-Wan Kenobi sono giunte al termine il mese scorso. Con i lavori di post-produzione ancora in corso, a far venire l’acquolina in bocca ai fan di Guerre Stellari ci ha pensato Ewan McGregor, l’attore che ha interpreta il mastro Jedi, che ha affermato che la serie TV non deluderà le aspettative. “Abbiamo finito di girare la nostra serie, ed è stato molto, molto divertente. … Notizie giochiRead ... Leggi su helpmetech (Di martedì 21 settembre 2021) LaTV Disney di Obi-Wannonle aspettative dei fan di, secondo, l’attore che impersona il maestro Jedi.. Le riprese dellaTV Disney dicon protagonista Obi-Wansono giunte al termine il mese scorso. Con i lavori di post-produzione ancora in corso, a far venire l’acquolina in bocca ai fan di Guerre Stellari ci ha pensato, l’attore che ha interpreta il mastro Jedi, che ha affermato che laTV nonle aspettative. “Abbiamo finito di girare la nostra, ed è stato molto, molto divertente. … Notizie giochiRead ...

