Shawn Mendes si sottopone alla macchina della verità: la bugia su Joe Alwyn e la celebrità da cui è stato friendzonato (Di martedì 21 settembre 2021) Dopo Tom Brusse (che ha ammesso di essere stato con un uomo), anche Shawn Mendes si è sottoposto alla macchina della verità. Il cantante di Treat You Better ha svelato cosa pensa davvero di Justin Bieber e Harry Styles e a quanto pare non ha mentito. “Justin Bieber mi piace, era il mio mito quando ero più piccolo. Posso dire che è vero che ho iniziato a cantare anche grazie al suo esempio. Se sono un bravo ragazzo? Forse no, non sono così bravo e ho mentito, anche alla mia ragazza. Se sono più gentile di Harry Styles? Non lo conosco bene, ma forse sì. Però in questa foto è molto carino. Non credo che i bravi ragazzi restino da soli per sempre. Sì, sono stato friendzonato anche io, non molte volte, qualche volta. O ... Leggi su biccy (Di martedì 21 settembre 2021) Dopo Tom Brusse (che ha ammesso di esserecon un uomo), anchesi è sottoposto. Il cantante di Treat You Better ha svelato cosa pensa davvero di Justin Bieber e Harry Styles e a quanto pare non ha mentito. “Justin Bieber mi piace, era il mio mito quando ero più piccolo. Posso dire che è vero che ho iniziato a cantare anche grazie al suo esempio. Se sono un bravo ragazzo? Forse no, non sono così bravo e ho mentito, anchemia ragazza. Se sono più gentile di Harry Styles? Non lo conosco bene, ma forse sì. Però in questa foto è molto carino. Non credo che i bravi ragazzi restino da soli per sempre. Sì, sonoanche io, non molte volte, qualche volta. O ...

