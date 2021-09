Ravenna Nightmare Film Fest edizione 2021, P. Jackson apre la rassegna (Di martedì 21 settembre 2021) Ravenna Nightmare Film Fest 2021, si apre sabato 23 Ottobre con la proiezione in anteprima del Film/documentario “They Shall Not Grow Old – Per Sempre Giovani” di Peter Jackson. Il Film sarebbe dovuto uscire al cinema nel Marzo del 2020. Ravenna Nightmare Film Fest 2021, aprirà la rassegna con il documentario di Peter Jackson. Il documentario “They Shall Not Grow Old – Per Sempre Giovani” può essere paragonato ad un vero e proprio war movie. L’opera è un sentito e commovente omaggio di Jackson al centenario della fine della Prima Guerra Mondiale (1914- 1918). Attraverso un arco temporale di circa 4 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 settembre 2021), sisabato 23 Ottobre con la proiezione in anteprima del/documentario “They Shall Not Grow Old – Per Sempre Giovani” di Peter. Ilsarebbe dovuto uscire al cinema nel Marzo del 2020., aprirà lacon il documentario di Peter. Il documentario “They Shall Not Grow Old – Per Sempre Giovani” può essere paragonato ad un vero e proprio war movie. L’opera è un sentito e commovente omaggio dial centenario della fine della Prima Guerra Mondiale (1914- 1918). Attraverso un arco temporale di circa 4 ...

