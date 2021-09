Processo civile, i contenuti della riforma: nasce il Tribunale per la famiglia e i minori (Di martedì 21 settembre 2021) Processi più brevi, fino al taglio del 40% della durata, semplificazione dei riti, potenziamento della mediazione per fornire risposte più veloci alle esigenze quotidiane dei cittadini e favorire l’attrazione degli investimenti stranieri, introduzione di un Tribunale per la famiglia e i minori, con più tutele per le donne vittime di violenza. Questi i punti cruciali, in linea con gli impegni assunti dal governo con l’Europa nel Pnrr, della riforma del Processo civile. Tribunale PER famiglia E minori – Fra le novità di maggior rilievo l’istituzione di un unico Tribunale che si occupa di separazioni, divorzi e affidi, indipendentemente dal fatto che il minore sia nato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Processi più brevi, fino al taglio del 40%durata, semplificazione dei riti, potenziamentomediazione per fornire risposte più veloci alle esigenze quotidiane dei cittadini e favorire l’attrazione degli investimenti stranieri, introduzione di unper lae i, con più tutele per le donne vittime di violenza. Questi i punti cruciali, in linea con gli impegni assunti dal governo con l’Europa nel Pnrr,delPER– Fra le novità di maggior rilievo l’istituzione di un unicoche si occupa di separazioni, divorzi e affidi, indipendentemente dal fatto che il minore sia nato ...

