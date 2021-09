Poste Italiane consegna ad Asti i vaccini Moderna (Di martedì 21 settembre 2021) Arriveranno a destinazione domani i furgoni del corriere di Poste Italiane, Sda, per la consegna ad Asti di 1400 dosi del vaccino Moderna. Nella giornata di domani alcuni mezzi speciali, attrezzati ... Leggi su gazzettadasti (Di martedì 21 settembre 2021) Arriveranno a destinazione domani i furgoni del corriere di, Sda, per laaddi 1400 dosi del vaccino. Nella giornata di domani alcuni mezzi speciali, attrezzati ...

Advertising

CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #Pensioni ? Poste Italiane, ritiro delle pensioni scaglionato dal 27 settembre all' 1 ottobre ?? - comunevenezia : #Pensioni ? Poste Italiane, ritiro delle pensioni scaglionato dal 27 settembre all' 1 ottobre ??… - kalavgang : Poste italiane deve fallire - DiTidone : Calendario di Poste Italiane in merito al pagamento delle pensioni mese di OTTOBRE 2021 - ComuneOppeano : Comunicazione Poste Italiane: calendario pensioni mese di ottobre 2021 -