Onu | Guterres | “Abbiamo un surplus di vaccini in alcuni Paesi e scaffali vuoti in altri Oltre il 90% degli africani sta aspettando la prima dose”

"La maggioranza del mondo più ricco si è vaccinata, Oltre il 90% degli africani sta ancora aspettando la prima dose. Questo è un atto d'accusa morale contro lo stato del nostro mondo, è un'oscenità". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, aprendo il dibattito della 76esima Assemblea Generale e parlando di "surplus in alcuni Paesi e scaffali vuoti in altri". "Da un lato vediamo vaccini sviluppati in tempi record – ha proseguito – dall'altro vediamo quel trionfo annullato dalla tragedia della mancanza di volontà politica, dall'egoismo e dalla sfiducia"

