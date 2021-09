Onu, Biden invoca la diplomazia dopo lo scontro sull’accordo Aukus: “Cooperiamo anche sulla pandemia”. E sulla Cina: “Non vogliamo una nuova Guerra Fredda” (Di martedì 21 settembre 2021) Al suo primo intervento all’Assemblea generale delle Nazioni Unite da presidente americano, Joe Biden pronuncia un discorso che suona come uno spartiacque definitivo tra un’epoca caratterizzata dall’interventismo, anche militare, degli Stati Uniti a una in cui da Washington si invocano pace e diplomazia per affrontare le grandi sfide contemporanee, dalla pandemia alla crisi climatica, in un clima tutt’altro che favorevole, dopo lo scontro avvenuto con diversi Paesi alleati, Francia in primis, sulla partnership Aukus tra Usa, Gran Bretagna e Australia. Biden respinge anche le accuse di chi dice voglia dare il via definitivo a una nuova Guerra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Al suo primo intervento all’Assemblea generale delle Nazioni Unite da presidente americano, Joepronuncia un discorso che suona come uno spartiacque definitivo tra un’epoca caratterizzata dall’interventismo,militare, degli Stati Uniti a una in cui da Washington sino pace eper affrontare le grandi sfide contemporanee, dallaalla crisi climatica, in un clima tutt’altro che favorevole,loavvenuto con diversi Paesi alleati, Francia in primis,partnershiptra Usa, Gran Bretagna e Australia.respingele accuse di chi dice voglia dare il via definitivo a una...

