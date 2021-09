“Non lo ha detto a nessuno”. Offerte rubate per droga e festini, nuova accusa choc per don Francesco (Di martedì 21 settembre 2021) Non solo spaccio di droga e appropriazione indebita, ora si aggiunge un’altro tassello nella storia di don Francesco Spagnesi, il parroco della chiesa dell’Annunciazione alla Castellina, e correttore della Misericordia arrestato nella mattinata di martedì 14 settembre a Prato dalla squadra mobile diretta da Alessandro Gallo. Il prelato è finito in manette dopo l’arresto a fine di agosto di Alessio Regina, 40 anni di Prato, accusato di importare droga dello stupro (nota come Gbl, gamma-butirrolattone) e cocaina dall’Olanda. droga usata durante festini privati organizzati proprio dal prete. Don Francesco Spagnesi, ipotesi di reato lesioni gravissime Don Francesco acquistava la droga con le Offerte fatte dai ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 settembre 2021) Non solo spaccio die appropriazione indebita, ora si aggiunge un’altro tassello nella storia di donSpagnesi, il parroco della chiesa dell’Annunciazione alla Castellina, e correttore della Misericordia arrestato nella mattinata di martedì 14 settembre a Prato dalla squadra mobile diretta da Alessandro Gallo. Il prelato è finito in manette dopo l’arresto a fine di agosto di Alessio Regina, 40 anni di Prato,to di importaredello stupro (nota come Gbl, gamma-butirrolattone) e cocaina dall’Olanda.usata duranteprivati organizzati proprio dal prete. DonSpagnesi, ipotesi di reato lesioni gravissime Donacquistava lacon lefatte dai ...

