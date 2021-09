Metz-Paris St. Germain (mercoledì 22 settembre, ore 21): convocati, formazioni, quote, pronostici (Di martedì 21 settembre 2021) Il Paris St. Germain va per la settima vittoria in sette gare di campionato dopo il successo arrivato all’ultimo tuffo sul Lione: la squadra di Pochettino è impegnata quest’oggi sul terreno del Metz. Non ha funzionato a dovere il 4-2-3-1 varato dal tecnico argentino: una squadra imballata per oltre un’ora e che si affidava all’estro InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 21 settembre 2021) IlSt.va per la settima vittoria in sette gare di campionato dopo il successo arrivato all’ultimo tuffo sul Lione: la squadra di Pochettino è impegnata quest’oggi sul terreno del. Non ha funzionato a dovere il 4-2-3-1 varato dal tecnico argentino: una squadra imballata per oltre un’ora e che si affidava all’estro InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

PSGInMyBlood : RT @APDHonduras: Messi, fuera de la convocatoria del PSG - APDHonduras : Messi, fuera de la convocatoria del PSG - PSGInMyBlood : RT @GazzettinoL: Ligue 1 Il Paris SG capolista a punteggio pieno va a far visita sl campo del fanalino di coda Metz mentre l'O. Marsiglia p… - GazzettinoL : Ligue 1 Il Paris SG capolista a punteggio pieno va a far visita sl campo del fanalino di coda Metz mentre l'O. Mars… - infobetting : Metz-Paris St. Germain (mercoledì 22 settembre, ore 21): formazioni, quote, -