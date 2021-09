Madre non vaccinata positiva infetta il figlio dopo il parto, grave neonato a Padova (Di martedì 21 settembre 2021) Versa in gravi condizioni, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di , un neonato i nfettato dalla Madre , non e positiva al . Il bimbo non presentava il virus alla nascita, il aveva dato esito ... Leggi su leggo (Di martedì 21 settembre 2021) Versa in gravi condizioni, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di , uni nfettato dalla, non eal . Il bimbo non presentava il virus alla nascita, il aveva dato esito ...

