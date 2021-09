LIVE Ciclismo, cronometro Mondiali juniores in DIRETTA: Wang campione del mondo avanti a Tarling e Segaert! (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.06 Segaert è riuscito ad ottenere almeno un bronzo per 52 centesimi su Bevort, ma da applausi la gara di Wang, che aveva subito fatto intuire che avrebbe fatto un gran tempo. 17.04 Che con un grande ultimo chilometro se la cava strappando il terzo posto a Bevort, ma non basta! GUSTAV Wang campione DEL mondo juniores A cronometro! 17.03 Lo spagnolo Ivan Romeo è solo dodicesimo. Manca solo Segaert all’arrivo.. 17.02 L’azione del belga Alec Segaert sembra davvero scomposta. Impossibile impensierire Wang. 17.01 Malissimo il campione continentale Romain Gregoire: il francese è soltanto ventisettesimo in 27’19”. 17.00 Darren Rafferty è decimo in 26’43”, dietro a Samuele ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.06 Segaert è riuscito ad ottenere almeno un bronzo per 52 centesimi su Bevort, ma da applausi la gara di, che aveva subito fatto intuire che avrebbe fatto un gran tempo. 17.04 Che con un grande ultimo chilometro se la cava strappando il terzo posto a Bevort, ma non basta! GUSTAVDEL! 17.03 Lo spagnolo Ivan Romeo è solo dodicesimo. Manca solo Segaert all’arrivo.. 17.02 L’azione del belga Alec Segaert sembra davvero scomposta. Impossibile impensierire. 17.01 Malissimo ilcontinentale Romain Gregoire: il francese è soltanto ventisettesimo in 27’19”. 17.00 Darren Rafferty è decimo in 26’43”, dietro a Samuele ...

Advertising

infoitsport : LIVE Ciclismo femminile, cronometro Mondiali juniores in DIRETTA: Ivanchenko trionfa davanti a Backstedt - OA_Sport : Alle 14.55 comincia la cronometro juniores dei Mondiali di ciclismo! Seguila nella nostra DIRETTA LIVE - zazoomblog : LIVE Ciclismo cronometro Mondiali juniores in DIRETTA: Segaert e Uijdebroeks puntano alla maglia Bonetto faro azzur… - infoitsport : LIVE Ciclismo, Cronometro Mondiali U23 in DIRETTA: Price-Pejtersen conquista la maglia iridata. Nono Baroncini - infoitsport : DIRETTA cronometro donne Elite, Mondiali CICLISMO 2021 RISULTATO LIVE -