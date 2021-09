Lazio, 11 gol segnati: è record dopo 4 giornate (Di martedì 21 settembre 2021) La Lazio ha eguagliato il proprio record di reti realizzate in Serie A dopo quattro partite stagionali giocate: 11, come nel 1934/35. Solo Robert Lewandowski ed Erling Haaland (cinque gol) hanno segnato più reti casalinghe di Ciro Immobile (quattro) nei top-5 campionati europei in corso. Immobile sblocca il risultato al 45? del primo tempo, in avvio ripresa Joao Pedro pareggia i conti prima della rete di Keita, al 17?, che ribalta la partita. Nel finale, al 38?, i padroni di casa trovano il 2-2 con Cataldi. I biancocelesti salgono così a 7 punti mentre i sardi avanzano a 2. Lazio e Cagliari hanno pareggiato un match di Serie A in casa dei biancocelesti per la prima volta da ottobre 2006. Immobile ha segnato il suo 11º gol contro il Cagliari in Serie A, solo contro la Sampdoria ha fatto meglio nella competizione (12 ... Leggi su footdata (Di martedì 21 settembre 2021) Laha eguagliato il propriodi reti realizzate in Serie Aquattro partite stagionali giocate: 11, come nel 1934/35. Solo Robert Lewandowski ed Erling Haaland (cinque gol) hanno segnato più reti casalinghe di Ciro Immobile (quattro) nei top-5 campionati europei in corso. Immobile sblocca il risultato al 45? del primo tempo, in avvio ripresa Joao Pedro pareggia i conti prima della rete di Keita, al 17?, che ribalta la partita. Nel finale, al 38?, i padroni di casa trovano il 2-2 con Cataldi. I biancocelesti salgono così a 7 punti mentre i sardi avanzano a 2.e Cagliari hanno pareggiato un match di Serie A in casa dei biancocelesti per la prima volta da ottobre 2006. Immobile ha segnato il suo 11º gol contro il Cagliari in Serie A, solo contro la Sampdoria ha fatto meglio nella competizione (12 ...

