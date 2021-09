La quarantena sarà ancora malattia, ma senza copertura totale (Di martedì 21 settembre 2021) Pieghe del bilancio è un’espressione tipica tra gli addetti ai lavori per indicare il luogo immateriale in cui i tecnici del ministero dell’Economia provano a trovare i soldi che servono a coprire le spese. Insomma una caccia al tesoro tra i conti pubblici. La ricerca si sta concentrando in queste ore anche sulle risorse per rifinanziare l’indennità da destinare ai lavoratori in quarantena in seguito a un contatto con un positivo al Covid. La quarantena è stata equiparata alla malattia fin dall’inizio della pandemia, ma intanto i soldi sono finiti. Ora si cercano 800 milioni, non di certo bruscolini considerando che la ricerca è già prenotata anche da altre richieste. Quello che il Governo ha già messo in conto è che i soldi non basteranno però a replicare l’intervento dell’anno scorso. Bisognerà tagliare l’indennità: non ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 settembre 2021) Pieghe del bilancio è un’espressione tipica tra gli addetti ai lavori per indicare il luogo immateriale in cui i tecnici del ministero dell’Economia provano a trovare i soldi che servono a coprire le spese. Insomma una caccia al tesoro tra i conti pubblici. La ricerca si sta concentrando in queste ore anche sulle risorse per rifinanziare l’indennità da destinare ai lavoratori inin seguito a un contatto con un positivo al Covid. Laè stata equiparata allafin dall’inizio della pandemia, ma intanto i soldi sono finiti. Ora si cercano 800 milioni, non di certo bruscolini considerando che la ricerca è già prenotata anche da altre richieste. Quello che il Governo ha già messo in conto è che i soldi non basteranno però a replicare l’intervento dell’anno scorso. Bisognerà tagliare l’indennità: non ...

