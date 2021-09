La mappa degli attivisti e dei movimenti per il clima

Leggi su wired

(Di martedì 21 settembre 2021) (Photo credit should read JOHANNES EISELE/AFP via Getty Images)L’attivismo sui temi ambientali non è qualcosa di nuovo. Esiste da decenni, se non addirittura da secoli a seconda di cosa consideriamo possa rientrare nella categoria, ma è solo di recente che sta prendendo piede in modo più incisivo e generale. Il primo nome che ci viene in mente se pensiamo all’attivismo per ilè sicuramente quello di Greta Thunberg. Se si vuole abbozzare unatura dell’attivismotico contemporaneo non c’è altra scelta che partire da lei, dalla giovane svedese che salì alla ribalta all’età di 15 anni grazie al suo Skolstrejk för klimatet, (sciopero scolastico per il) che consisteva nell’andare davanti al parlamento svedese quotidianamente per chiedere al suo paese azioni concrete e rapide per contrastare il ...