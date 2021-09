Imprenditore riappare dopo mesi | cercavo tesoro Montecristo

Advertising

Ha parlato agli inquirenti di Perugia di un "tesoro" che voleva cercare all'isola di Montecristo (del quale avrebbe avuto anche una sorta di mappa) l'umbro Davide Pecorelli, 45 anni, scomparso "misteriosamente" in Albania, all'inizio dello scorso gennaio e rintracciato venerdì scorso dopo avere avuto un problema con il gommone sul ...Davide Pecorelli, il giallo dell'ex arbitro: dato per morto(dopo nove mesi) sul gommone in avaria Come previsto, l'originario di San Giustino ma con affari e vita privata a ...Agli inquirenti di Perugia ha parlato di un tesoro che voleva cercare a Montecristo. Ha parlato l'imprenditore e ex arbitro 45enne umbro dato per morto in ...Ha parlato agli inquirenti di Perugia di un "tesoro" che voleva cercare all'isola di Montecristo (del quale avrebbe avuto anche una sorta di mappa) l'imprenditore umbro Davide Pecorelli, 45 anni, scom ...