Il presidente di El Salvador si autoproclama dittatore nella sua bio di Twitter

Advertising

giornalettismo : Secondo il presidente di #ElSalvador i manifestanti del Paese stanno combattendo una #dittatura che non esiste Poi,… - SofiaMachadoSv : RT @lecriptovalute: Ieri il presidente di #ElSalvador ha annunciato nuovi acquisti di #bitcoin - ilColibriLGBT : El Salvador, il presidente Nayib Bukele contro aborto e matrimoni gay - lecriptovalute : Ieri il presidente di #ElSalvador ha annunciato nuovi acquisti di #bitcoin - Triskellx : RT @cryptonomist_: Ieri il presidente di #ElSalvador ha annunciato nuovi acquisti di #bitcoin -

Ultime Notizie dalla rete : presidente Salvador

Ascolta qui download Ieri ildi Elha annunciato nuovi acquisti di bitcoin. Ha affermato che hanno seguito la logica di 'buy the dip', ovvero comprare quando il prezzo scende. Summary Il "by the dip" degli ...Ildi El, Nayib Bukele , si è definito ufficialmente 'dittatore' del Paese centroamericano. Lo ha fatto su Twitter, probabilmente il social che ama di più - e che usa anche con ...Nayib Bukele nella biografia sull‘account si presenta come ‘Il dittatore più figo del mondo mondiale’. Fino a ieri era solo ’Dittatore di El Salvador’ ...Il “by the dip” degli investitori e le oscillazioni del Bitcoin. L’acquisto di ieri è stato di 150 BTC, con un investimento presumibilmente di circa sei milioni e mezzo di ...